Площу біля головного бювету Трускавця реконструюють

У курортному Трускавці, що на Львівщині, стартувала реконструкція площі біля центрального бювету мінеральних вод.

Про це повідомив міський голова Трускавця Андрій Кульчинський на сторінці в Facebook.

"Розпочинається реконструкція площі, прилеглої до центрального бювету. В планах реставрація даху, фасаду бювету. Замощення всієї території на гранітну бруківку, реставрація території під грибками, відновлення фонтану, комунікації, нове освітлення. 3300 метрів квадратних території", – написав Кульчинський.

За інформацією пресслужби Трускавецької міської ради, кошти на зазначені роботи виділяє ТОВ "Трускавецькі лікувальні води".

Як відомо, бювет мінеральних вод № 1 розташований у центрі міста Трускавець, на території Курортного парку, поблизу санаторію "Кришталевий палац". Це найбільш відомий бювет бальнеологічного курорту, побудований 1960 року поблизу джерела № 1 "Нафтуся". Усередині бювету №1 розташовані зали з дозаторами, в які виводяться мінеральні води з природних джерел з різними властивостями.

Фото: Андрій Кульчинський, Facebook