Україна очолюватиме Всесвітню асоціацію медтуризму і 2021 року

Україна залишиться головуючою країною у Всесвітній асоціації медичного туризму (Global Healthcare Travel Council, GHTC) і на наступний, 2021 рік.

Як заявила президент Української асоціації медичного туризму (УАМТ) Віолетта Янішевська, таке рішення було ухвалено під час онлайн-зустрічі лідерів GHTC, повідомляє Zruchno.Travel.

"Серед низки питань, про які дискутували лідери GHTC, було і рішення щодо продовження терміну президентства Україна ще на один рік. У зв’язку з появою глобальної епідеміологічної загрози і введенням карантину Україна не зможе використовувати максимальні можливості і виконати отримані зобов’язання як головуючої країни, зокрема провести 4th Global Healthcare Travel Forum – GHTF в 2020 році. УАМТ зі свого боку висловлює слова подяки всім членам GHTC за розуміння ситуації, що склалася, і надання Україні додаткових можливостей, зокрема в реалізації запланованих заходів", – зазначила Янішевська.

За її словами, Всесвітній форум з розвитку медичного туризму (4th Global Healthcare Travel Forum), який буде проведено в 2021 році, дасть великі можливості для промоції послуг медичного туризму в Україні, адже у заході візьмуть участь керівники найбільших профільних асоціацій та організацій медичного туризму з 56 країн світу.

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"Ми впевнені, що рішення GHTC (про продовження головування України – ред.) дасть змогу Україні використовувати цей шанс для ще більш посиленого просування на зовнішній арені. Особливо це буде важливо після відкриття кордонів і для відновлення туристичних потоків, зокрема в’їзного медичного і оздоровчого туризму", – підкреслила Янішевська.

Як повідомлялося, в липні 2019 року Українська асоціація медичного туризму очолила Всесвітню асоціацію медичного туризму. Головування в Global Healthcare Travel Council має дати Україні можливість стрімкого розвитку в цій галузі.