В Індії туристів, які порушили карантин, змусили 500 разів вибачитися

В Індії туристів, які порушили карантин, змусили 500 разів вибачитися

Фото
Укрінформ
В Індії поліцейські міста Рішікеш покарали іноземних туристів, які проігнорували запроваджений через пандемію коронавірусу карантин.

Порушникам довелося вибачатися незвичним способом, пише Mirror.

За інформацією видання, мандрівників з Австралії, Ізраїлю, Мексики та Австрії спіймали під час прогулянки вздовж річки Ганг. Щоб, за словами поліцейських, провчити туристів, їх змусили 500 разів написати фразу "Я не дотримувався правил карантину, тому прошу вибачення".

Відомо, що раніше як покарання індійські правоохоронні органи також змушували порушників режиму ізоляції виконувати присідання й стрибки.

Читайте також: Індія продовжує карантин до 3 травня

Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Індія продовжила загальнонаціональні обмеження до 3 травня, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 у країні.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-