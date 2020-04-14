В Індії туристів, які порушили карантин, змусили 500 разів вибачитися

В Індії поліцейські міста Рішікеш покарали іноземних туристів, які проігнорували запроваджений через пандемію коронавірусу карантин.

Порушникам довелося вибачатися незвичним способом, пише Mirror.

За інформацією видання, мандрівників з Австралії, Ізраїлю, Мексики та Австрії спіймали під час прогулянки вздовж річки Ганг. Щоб, за словами поліцейських, провчити туристів, їх змусили 500 разів написати фразу "Я не дотримувався правил карантину, тому прошу вибачення".

Uttarakhand: 10 foreign nationals who were caught strolling along the bank of river Ganga in Rishikesh were made to write "I didn't follow lockdown rules, I am sorry', for 500 times as a punishment for violating #CoronavirusLockdown. (12-4-2020) pic.twitter.com/vd3BJeoHm0 — ANI (@ANI) April 12, 2020

Відомо, що раніше як покарання індійські правоохоронні органи також змушували порушників режиму ізоляції виконувати присідання й стрибки.

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Як повідомляв Укрінформ, у вівторок Індія продовжила загальнонаціональні обмеження до 3 травня, щоб запобігти поширенню коронавірусу COVID-19 у країні.