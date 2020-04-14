Запоріжжя похвалилося зростанням на початку року прибутків від туризму

Показники туристичного збору у Запоріжжі за перші місяці 2020 року продемонстрували стрімке зростання – на майже 266%.

Про це повідомив Туристично-інформаційний центр Запоріжжя.

"Туристичний збір у місті Запоріжжя за 2 місяці 2020 року становив 512 757 грн, сума збору за аналогічний період 2019 року становила 139 881 грн. Показники демонструють збільшення на майже на 266%", – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що впродовж минулого року надходження від туристичного збору в Запоріжжі також значно зростали. Зокрема, лише за перше півріччя 2019 року до міського бюджету надійшло 809 327 гривень турзбору, що на 185% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. А за весь минулий рік туристичний збір становив понад 2 мільйони гривень.