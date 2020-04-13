У японському аеропорту облаштували картонний «готель»

На території аеропорту Токіо «Наріта» з'явився картонний «готель» для пасажирів, які прибули до Японії з-за кордону.

Про це пише ЦТС із посиланням на Аirline Ratings.

«У токійському аеропорту «Наріта» в зоні видачі багажу облаштували «готель» з картонних коробок. У цій зоні відпочинку пасажири, які прибули до Японії з-за кордону, очікують впродовж 1-2 днів результатів тесту на коронавірус», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що перебування в картонному боксі коштує мандрівникові приблизно 140 доларів за два дні. Водночас до картонної коробки в комплекті йде матрац, подушка й ковдра. Також пасажирам надаються напої та закуски.

Тим часом дехто скаржиться, що спати в такому картонному «готелі» складно, позаяк світло в приміщенні весь час залишається ввімкнутим.

Варто зазначити, що покинути аеропорт після отримання негативного тесту на коронавірус мандрівник може лише на автомобілі (особистому або взятому напрокат), оскільки користуватися громадським транспортом тим, хто прибув з-за кордону, заборонено.