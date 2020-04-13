У Баварії почали створювати музейні колекції про коронавірус

Музеї федеральної землі Баварія на півдні Німеччини почали збирати колекції, присвячені історії пандемії коронавірусу. Серед артефактів – оголошення на магазинах, концерти на балконах, фотографії порожніх площ.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на агенцію dpa.

"Такі колекції (присвячені пандемії коронавірусу – ред.) важливі для вітчизняних музеїв", – зауважив представник Спілки недержавних музеїв Баварії Вольфґанґ Штеблер.

За його словами, криза, викликана пандемією, вже зараз є "історією медицини та сучасності". Її свідчення – це, наприклад, оголошення про зачинення магазинів, ресторанів, порожні площі та громадські місця. І якщо зараз не зробити фото цих об’єктів, то скоро вони зникнуть.

Наприклад, міський музей Мюнхена опублікував на своєму сайті добірку знімків фотографа Олафа Отто Бекера, який задокументував місто під час коронавірусної кризи. На його світлинах можна, зокрема, побачити безлюдну головну площу міста Маріенплац, чергу з авто на в'їзді в drive-in-центр тестування на коронавірус, перехожих у масках.

Фото: Олаф Отто Бекер

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Як вважають у баварських музеях, газетні статті про розвиток пандемії, відеоконцерти з балконів, аудіозаписи оголошень рятувальних служб – все це свідчення, які не мають бути втрачені.

"Ми створюємо онлайн-архів пам'яті регіону. Ті, хто сьогодні стикаються з карантинними обмеженнями, дистанційною роботою та масовими закупками запасів, незабаром стануть свідками історичних подій", – переконана директорка краєзнавчого музею Фіхтельгебірге в місті Вунзидель Сабіне Цеєнтмаєр-Ланґ.

Фото на головній: dpa