В Естонії Ніч музеїв перенесли на серпень
Про це пише ERR.
«Через поширення коронавірусу й пов'язані з ним обмеження традиційну щорічну акцію «Ніч музеїв», коли сотні музеїв Естонії, а також виставкові простори, архіви та наукові центри безкоштовно відкриті довше звичайного, перенесли з 16 травня на 29 серпня», – йдеться в повідомленні.
За словами організаторів, зараз важко передбачити, скільки часу знадобиться, щоб повернутися до звичайного режиму роботи. Тому було ухвалено рішення відкласти захід.
Акція відбудеться за умови, якщо коронавірус вдасться перемогти до кінця літа, додали вони.
Музеї, що беруть участь у програмі, будуть відкриті з 18:00 до 23:00, вхід в цей час вільний.
Більш детальну інформацію про акцію можна знайти на сайті www.muuseumioo.ee.