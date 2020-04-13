В Естонії Ніч музеїв перенесли на серпень

В Естонії щорічну акцію «Ніч музеїв» через коронавірус відтермінували до 29 серпня.

Про це пише ERR.

«Через поширення коронавірусу й пов'язані з ним обмеження традиційну щорічну акцію «Ніч музеїв», коли сотні музеїв Естонії, а також виставкові простори, архіви та наукові центри безкоштовно відкриті довше звичайного, перенесли з 16 травня на 29 серпня», – йдеться в повідомленні.

За словами організаторів, зараз важко передбачити, скільки часу знадобиться, щоб повернутися до звичайного режиму роботи. Тому було ухвалено рішення відкласти захід.

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Акція відбудеться за умови, якщо коронавірус вдасться перемогти до кінця літа, додали вони.

Музеї, що беруть участь у програмі, будуть відкриті з 18:00 до 23:00, вхід в цей час вільний.

Більш детальну інформацію про акцію можна знайти на сайті www.muuseumioo.ee.