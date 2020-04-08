У дніпровському музеї розкажуть, чи кохали українські гетьмани

Фахівці Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького у четвер, 9 квітня, проведуть онлайн-лекцію "Чи кохали українські гетьмани? Як почуття здатні змінити хід історії".

Про це повідомляється на сторінці музею в Facebook.

«9 квітня о 16:00 відбудеться онлайн-лекція від завідувачки та старшої наукової співробітниці відділу науково-просвітницької роботи ДНІМ Олександри Бірюкової та Олени Нелюб. Тема: "Чи кохали українські гетьмани? Як почуття здатні змінити хід історії"», – йдеться в повідомленні.

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Під час заходу йтиметься, зокрема, про почуття українських гетьманів Петра Конашевича-Сагайдачного, Івана Мазепи, фатальну любов Богдана Хмельницького й Петра Дорошенка.

Як зауважили в музеї, в основу такої лекції-розповіді покладено вечірню екскурсію музеєм "Любов: історія одного почуття".