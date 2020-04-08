Українські туристи повертаються з Непалу німецьким літаком

Група з 18 українських туристів, які не могли залишити Непал через закриття кордонів, сьогодні вилетіли на Батьківщину німецьким бортом.

Про це повідомило Посольство України в ФРН.

"Завдяки досягнутим домовленостям та вже встановленим довірливим контактам між міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою з його німецьким колегою Гайко Маасом вдалося забезпечити евакуацію громадян України з Непалу німецьким літаком", - йдеться у повідомленні.

У диппредставництві поінформували, що сьогоднішній ранковий виліт з Непалу 18 громадян України німецьким літаком разом з громадянами Німеччини за маршрутом Катманду-Доха-Мюнхен став можливим завдяки напруженим та злагодженим діям українських дипломатів у Німеччині, Індії, Білорусі та Непалі, а також німецьких колег у Непалі.

Далі після прибуття до Мюнхена українські туристи через Мінськ нарешті повернуться на Батьківщину.

Як поінформувало Міністерство закордонних справ у Facebook, у Непалі наразі залишається щонайменше 21 громадянин України. Посольство України в Індії продовжує надавати допомогу в рамках програми "Захист". Для вирішення невідкладних питань можна також звертатися до Почесного консульства України в Непалі, зокрема до п. Кірана Вайдья (англомовний).

Як повідомлялося, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу 3 квітня заявив, що українських альпіністів, які у зв’язку з пандемією коронавірусу застрягли в Непалі після сходження на Еверест, можуть евакуювати з цієї країни російським літаком. Він поінформував, що є пропозиція від російської компанії "Аерофлот" забрати звідти українських громадян, однак російське консульство в Непалі вимагало офіційної ноти від українського консульства, щоб наших громадян взяли на борт.