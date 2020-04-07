Чернігів кличе онлайн-туристів на прогулянку з істориком

Історик та краєзнавець Володимир Пилипенко в середу, 8 квітня, проведе першу онлайнову екскурсію Черніговом під час карантинних заходів в Україні.

Про це повідомляє телеканал "‎UA:Чернігів" на своїй сторінці у Facebook, де і відбудеться стрімінг прогулянки.

"Для всіх, хто на самоізоляції, ми пропонуємо півгодинну екскурсію від ведучого пригодницької експедиції "Артефакти", історика, екскурсовода Володимира Пилипенка. У середу, 8 квітня, дивіться онлайн-трансляцію на нашій сторінці в Facebook о 10:00. Екскурсія відбудеться у масці та рукавичках", – йдеться в повідомленні.

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Володимир Пилипенко – співведучий телепрограми "Артефакти", яка почала виходити з 19 січня на всіх філіях Національної суспільної телерадіокомпанії України. Програма, присвячена історії Чернігівщини, перевіряє місцеві міфи та легенди щодо їхньої відповідності справжнім історичним подіям.