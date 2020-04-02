У Штатах через коронавірус закрився Гранд-Каньйон

Національний парк Гранд-Каньйон у США оголосив про своє закриття через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться на сайті нацпарку.

"Служба національних парків отримала лист від директора Департаменту охорони здоров'я та соціальних служб і головного санітарного лікаря округу Коконіно з рекомендацією повністю закрити національний парк Гранд-Каньйон. Отримавши це прохання, керівництво ухвалило рішення негайно закрити парк до подальшого повідомлення", – зазначили в пресслужбі.

Читайте також: У Швеції через коронавірус закривають лижні курорти

У парку закликали людей скористатися цифровими засобами для вивчення Гранд-Каньйону, зокрема віртуальними турами.

Гранд-Каньйон у штаті Аризона – один з найстаріших нацпарків США. На його території розташований Великий каньйон річки Колорадо – одне з визнаних природних чудес світу. Також парк є об'єктом Світової спадщини ЮНЕСКО.

Станом на 2 квітня США, згідно з даними Медичного університету ім. Джона Гопкінса, залишається лідером за кількістю заражених COVID-19 – 216 722 випадки, з них 5 137 – летальні.

Фото: Grand Canyon National Park / Flickr