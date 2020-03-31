Мандрівникам радять перебронювати скасовані через форс-мажор квітневі тури

Туроператори Join UP!, PEGAS Touristik, Coral Travel заявляють про виникнення форс-мажорних обставин, через які до 24 квітня скасовуються всі тури. Клієнтам пропонують такі тури не анульовувати, а перебронювати.

Відповідні оголошення розміщені на сайтах туроператорів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, туроператор Join UP! заявив про готовність перебронювати тури на період до 31 жовтня 2020 року.

"Ми доклали багато зусиль, щоб знайти прийнятне рішення для тих, чия поїздка не відбулася або не відбудеться через впровадження карантину. Хоча цей захід визнано форс-мажором, ми хочемо запропонувати альтернативу, яка дозволить не втратити витрачені кошти та зберегти можливість відпочинку, який планувався. Закликаємо наших туристів здійснювати перебронювання своїх турів на більш пізній період – до 31 жовтня 2020 року", – йдеться на сайті Join UP!

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У разі незгоди на перебронювання, "туроператор зберігає за собою право анулювати заявки з утриманням фактично понесених витрат, сума яких може складати до повної вартості туру".

Схожу пропозицію, але з більш широким часовим діапазоном, впродовж якого туристи можуть здійснити свою подорож замість анульованого туру, розміщено на сайті PEGAS Touristik.

"Прагнучи максимально врахувати взаємні інтереси і беручи до уваги обставини, що не залежать від туроператора, компанія PEGAS Touristik анулює тури за всіма зарубіжними напрямками, які передбачають виліт за межі України в період з 4-23 квітня 2020 року, та пропонує своїм клієнтам перенести терміни подорожей на більш пізній термін; оплачені туроператору за заброньований туристичний продукт грошові кошти використовувати для придбання тим же туристам будь-якого турпродукту під товарним знаком PEGAS Touristik – в термін до 31 грудня 2021 року", – повідомляє туроператор.

А Coral Travel взагалі не встановив часових обмежень для перебронювання туру.

"З огляду на невизначеність розвитку ситуації і розуміючи хвилювання туристів, які замовили тури заздалегідь, які зараз не впевнені в можливості реалізувати поїздку, ми прийняли рішення і пропонуємо перебронювати заявки на інший період на будь-який доступний для бронювання напрямок туроператора. В такому випадку грошові кошти по реєстраційній заявці будуть в повному обсязі зараховані на нову бронь", – йдеться на сайті туроператора.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України 25 березня 2020 року запровадив режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив до 24 квітня карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Торгово-промислова палата спростила процедуру засвідчення підприємцями форс-мажорних обставин.

Якщо підприємці на території України стикнулися з неможливістю виконання договірних зобов'язань через карантин та запровадження обмежувальних заходів у відповідних сферах, вони мають засвідчити виникнення форс-мажорних обставин. Для одержання сертифікату про форс-мажорні обставини необхідно підготувати мінімальний пакет документів.