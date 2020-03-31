Дрогобич кличе на онлайн-квест містом

У Дрогобичі, що на Львівщині, 7 квітня вирішили влаштувати онлайн-квест містом, долучитися до якого може кожен охочий.

Про це повідомляє Туристично-інформаційний центр Дрогобича на сторінці в Facebook із посиланням на організатора заходу Юлію Кулиняк.

"Продовжуємо залишатися вдома та подорожувати цікавими проєктами. Запрошуємо Вас до мандрівки тривалістю 60 хв чудовим містом, в якому вся сіль. Відкриваємо реєстрацію на "Дро-квест" пам'ятками, історією, музеями, цікавими закладами Дрогобича. Збирайтеся з друзями (кількість необмежена) вмикайте гучномовець, zoom, skype, viber та чекайте", – йдеться в повідомленні.

Онлайн-мандрівка розпочнеться у вівторок, 7 квітня, о 19:00. Щоб долучитися до неї, потрібно заповнити спеціальну Google-форму.

Охочим позмагатися у "Дро-квесті", запевнили організатори, стануть у пригоді карти, ґаджети, інтернет та знання про місто солі, нафти й ковбаси. Переможці отримають цінні подарунки, серед яких – екскурсія Дрогобичем.

Участі в онлайн-квесті платна – 150 гривень за команду.