"Блакитну лагуну" в Англії зробили чорною на час карантину

Поліцейські в англійському Бакстоні вилили чорну фарбу в місцеву "Блакитну лагуну".

Це було зроблено, щоб відвадити від кар'єрного озера з бірюзовою водою інстаграмників, які порушують карантин, запроваджений через пандемію COVID-19, пише Mashable.

Місцеві правоохоронні органи повідомили в Facebook, що їм постійно дзвонили зі скаргами на людей, які збираються біля водойми. Замість того, щоб постійно виїжджати на місце і виписувати штрафи, поліцейські вирішили зробити лагуну менш привабливою, виливши в неї чорний барвник.

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"Блакитна лагуна" – це глибока яма в покинутому кар'єрі з водою блакитного кольору. Однак такий гарний відтінок у водойми через її токсичність, яка є небезпечною для людини.

Фото: Buxton Police SNT