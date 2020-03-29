Музей у Нідерландах відкрив онлайн-доступ до найбільшої колекції творів Ван Гога

Музей Ван Гога в Амстердамі, який має найбільше у світі зібрання творів видатного художника, пропонує всім охочим переглянути їх в режимі онлайн.

Про це повідомляє Vogue.ua.

"Музей Ван Гога в Амстердамі долучився до списку галерей і музеїв, які відкрили двері до своїх колекцій у режимі онлайн", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, музей у столиці Нідерландів має найбільшу у світі колекцію витворів митця: 200 картин, 500 малюнків і близько 700 листів.

Зокрема, тут можна побачити один з найвідоміших шедеврів Ван Гога - "Соняшники".

Сайт музею - www.vangoghmuseum.nl.

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Як повідомляв Укрінформ, Віденська державна опера, яка тимчасово закрилася через заходи боротьби з коронавірусом, почала безплатно демонструвати свої вистави в режимі онлайн.