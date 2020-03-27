В Одесі відбулося «закрите відкриття» Музею театру

В Одесі відкрили Музей театру. Подію присвятили Всесвітньому дню театру.

Про це повідомляється на сторінці Public Art у Facebook.

«Сьогодні весь світ святкує День театру… Нашим подарунком стане урочисто відкритий одеський Музей театру», – йдеться в повідомленні.

У зв'язку із запровадженим в Україні карантином захід був доволі нестандартним – на нього ніхто не прийшов. Самі організатори називали це «закритим відкриттям».

Музей розташовано на Канатній, 71. На екскурсії відвідувачів тут чекають одразу після завершення карантину.

Відвідати експозицію можна буде з п'ятниці до неділі з 18:00 до 21:00.

Фото: Public Art