В Одесі відбулося «закрите відкриття» Музею театру
Укрінформ
В Одесі відкрили Музей театру. Подію присвятили Всесвітньому дню театру.
Про це повідомляється на сторінці Public Art у Facebook.
«Сьогодні весь світ святкує День театру… Нашим подарунком стане урочисто відкритий одеський Музей театру», – йдеться в повідомленні.
У зв'язку із запровадженим в Україні карантином захід був доволі нестандартним – на нього ніхто не прийшов. Самі організатори називали це «закритим відкриттям».
Музей розташовано на Канатній, 71. На екскурсії відвідувачів тут чекають одразу після завершення карантину.
Відвідати експозицію можна буде з п'ятниці до неділі з 18:00 до 21:00.
Фото: Public Art