У турецьких готелях можуть скасувати шведський стіл

Через пандемію коронавірусу в Туреччині працюють над альтернативою для шведського столу – популярної системи харчування в готелях.

Про це пише Anadolu Agency.

«Асоціація готельєрів Туреччини (TÜROB) запропонувала скасувати стандартний шведський стіл (під час сніданку, обіду й вечері) в своїх готелях і ресторанах, замінивши її опцією «тарілка зі сніданком і комплексне меню», – йдеться в повідомленні.

У TÜROB зазначили, що пропозиція підготовлена ​​в межах заходів, які можуть бути застосовані в секторі туризму для запобігання поширенню коронавірусу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Туреччині через коронавірус перенесли на місяць міжнародні масові заходи й рекомендували відкласти початок туристичного сезону. Рішення було ухвалено за результатами наради на рівні кількох міністерств.

Фото: aa.com.tr