У Білорусі реставрують палац Сапегів

У білоруських Ружанах триває реставрація палацу, що належав магнатському роду Сапегів.

Про це пише 34travel.

«Вже близько половини східного корпусу Ружанського палацу перебуває під дахом. Його реставрація почалася в серпні 2019-го, але ефект від робіт почали помічати лише зараз. Корпус оновлюють за кресленнями XVIII століття, які збереглися в Варшаві», – йдеться в повідомленні.

Фото: Антось Артюх

Однак, за словами молодшого наукового співробітника Ружанського палацового комплексу Антося Артюха, кінцевий результат все одно буде «не таким».

Фото: Антось Артюх

«Креслення – це лише план, яким його (палац – ред.) хотіли бачити Сапеги. Впродовж XVIII століття архітектурний ансамбль неодноразово перебудовували й добудовували, проєкт Сапегів не було реалізовано до кінця», – каже Артюх.

Зараз в корпусі планують доробити дах, оновити фасади й внутрішнє оздоблення, розмістити кафе на 60 місць і 24 готельних номери. Терміни реалізації проекту не називають – все залежатиме від фінансування.

Фото: 34travel