Ужгородцям запропонували обрати туристичний логотип міста

Ужгородцям запропонували обрати туристичний логотип міста

Укрінформ
В Ужгороді визначилися з п’ятьма фаворитами конкурсу на найкращі туристичний логотип та гасло міста й запропонували містянам обрати переможця.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міської ради. 

"Нещодавно був оголошений конкурс з розробки концепцій туристичного логотипу та гасла міста Ужгорода. Із 12 надісланих пропозицій конкурсна комісія міської ради відібрала 5 фіналістів. Тепер настав час ужгородців висловити свою думку та обрати найкращий концепт туристичного логотипу для рідного міста. Отже, запрошуємо всіх охочих долучитися до публічної консультації", – йдеться в повідомленні.

Обрати концепцію туристичного логотипу Ужгорода із запропонованих варіантів можна за допомогою ресурсу "Ваша думка" за посиланням, або на офіційному сайті міської ради за посиланням, або ж надіславши SMS на номер +38 (093) 177-00-35 такого змісту: "1062 пробіл та номер обраного варіанту" (вартість – за тарифами кожного з операторів).

Голосування триватиме до 30 березня 2020 року.

У міськраді зазначили, що результати публічної консультації стануть основою для ухвалення рішення щодо логотипу та подальшого розвитку туристичного потенціалу Ужгорода.

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Місцева влада переконана, що створення неповторного образу міста, переданого через логотип, допоможе зацікавити туристів, підвищити впізнаваність та продемонструвати унікальність території. У міськраді підкреслили, що для одних Ужгород – це місто, де найгарніше квітнуть сакури, для інших – де багато мініскульптур, а для декого – місто, де роблять найкращу каву в країні.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс на найкращі туристичний логотип та гасло Ужгорода стартував наприкінці січня 2020 року. Перший етап тривав до 1 березня.

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