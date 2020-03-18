Ужгородцям запропонували обрати туристичний логотип міста

В Ужгороді визначилися з п’ятьма фаворитами конкурсу на найкращі туристичний логотип та гасло міста й запропонували містянам обрати переможця.

Про це повідомляє пресслужба Ужгородської міської ради.

"Нещодавно був оголошений конкурс з розробки концепцій туристичного логотипу та гасла міста Ужгорода. Із 12 надісланих пропозицій конкурсна комісія міської ради відібрала 5 фіналістів. Тепер настав час ужгородців висловити свою думку та обрати найкращий концепт туристичного логотипу для рідного міста. Отже, запрошуємо всіх охочих долучитися до публічної консультації", – йдеться в повідомленні.

Обрати концепцію туристичного логотипу Ужгорода із запропонованих варіантів можна за допомогою ресурсу "Ваша думка" за посиланням, або на офіційному сайті міської ради за посиланням, або ж надіславши SMS на номер +38 (093) 177-00-35 такого змісту: "1062 пробіл та номер обраного варіанту" (вартість – за тарифами кожного з операторів).

Голосування триватиме до 30 березня 2020 року.

У міськраді зазначили, що результати публічної консультації стануть основою для ухвалення рішення щодо логотипу та подальшого розвитку туристичного потенціалу Ужгорода.

Місцева влада переконана, що створення неповторного образу міста, переданого через логотип, допоможе зацікавити туристів, підвищити впізнаваність та продемонструвати унікальність території. У міськраді підкреслили, що для одних Ужгород – це місто, де найгарніше квітнуть сакури, для інших – де багато мініскульптур, а для декого – місто, де роблять найкращу каву в країні.

Як повідомляв Укрінформ, конкурс на найкращі туристичний логотип та гасло Ужгорода стартував наприкінці січня 2020 року. Перший етап тривав до 1 березня.