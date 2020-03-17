Житомирщина під час карантину запрошує на 3D-екскурсії містами

Житомирський обласний туристичний інформаційний центр пропонує під час карантину вирушити у віртуальні мандрівки музеями, театрами та цікавими пам’ятками різних міст області.

Про це йдеться на сторінці турінфоцентру в Facebook.

«Не варто впадати у відчай і панікувати, давайте краще подорожувати! Ми пропонуємо віртуальні подорожі просто зі свого дому. Ознайомитись із цікавинками області, побувати в музеях чи театрах можна за допомогою проєкту 3D-Житомирщина. Тож переходьте за посиланням і мандруйте із задоволенням: www.3d.zt.ua», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, відвідувачам пропонують віртуальні екскурсії Житомиром, Бердичевом, Коростенем, Новоградом-Волинським та Андрушівкою.

Як повідомляв Укрінформ, із 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Уряд вирішив запровадити в Чернівецькій та Житомирській областях, де зафіксовані випадки коронавірусу, режим надзвичайної ситуації з 17 березня.