Евакуація українців: жодних обмежень на рейси з Єгиптом немає - Держтуризм

Жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною не запроваджено.

Про це у своєму Telegram повідомляє Державне агентство розвитку туризму.

"Інформація до уваги громадян України в Єгипті. 17 березня ц.р. в МЗС України проведено координаційну нараду з керівництвом Міністерства інфраструктури, Державної авіаційної служби, Державного агентства розвитку туризму, авіакомпаній та туристичних операторів. У ході зустрічі узгоджено алгоритми подальшої взаємодії та розпочато спільну роботу з метою планового, організованого та безперешкодного повернення додому українських туристів після відпочинку в Єгипті", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в Держагентстві, "жодних обмежень на перельоти чартерних рейсів, які заберуть українців додому, між Єгиптом та Україною не запроваджено".

"МЗС України та Посольство України в Єгипті перебувають у постійному контакті з органами влади Єгипту для вирішення усіх можливих питань, які виникатимуть у громадян під час перебування за кордоном. Ми подбаємо, щоб усі відпочивальники повернулися на Батьківщину", - наголосили у Держагентстві туризму.

Раніше в МЗС заявили, що до посольств України з проханнями про допомогу з поверненням в Україну наразі звернулися 3 644 наших співвітчизники.

За даними зовнішньополітичного відомства, всі туроператори виконують свої зобов’язання щодо повернення українських громадян додому, туристи мають прибути в Україну вже найближчим часом.

У МЗС також нагадали , що сьогодні вранці 1,5 тисячі громадян України вже повернулися з Шарм-ель-Шейха. До Борисполя прибули 6 рейсів, які повернули 1146 українських громадян. Також два літаки прибули до Львова, один - до Харкова.

Як повідомлялося, з 00 год. 00 хв. 17 березня 2020 року до 3 квітня закрито пункти пропуску через державний кордон для міжнародного пасажирського повітряного сполучення (за винятком низки категорій громадян).

Також запроваджено тимчасову заборону, з 00 год. 00 хв. 16 березня 2020 року до 3 квітня, перетину державного кордону на в'їзд в Україну для іноземців та осіб без громадянства (за винятком низки категорій громадян).

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.

Станом на 17 березня у світі зафіксовано понад 187 тисяч інфікованих Covid-19 осіб, з них одужали понад 80 тисяч осіб, померли – 7 478.

В Україні 7 підтверджених випадків інфікування Covid-19, з них один летальний на Житомирщині. У Чернівцях померла жінка, в якої підозрювали коронавірус, але факт захворювання не підтверджено.