Грузія повністю закриває кордон для іноземців

Грузія на два тижні повністю закриває кордон для іноземних громадян.

Як заявив пресспікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чиковані, рішення набуде чинності о 00:00 годині 18 березня, повідомляє Ехо Кавказу.

Крім того, міжвідомча рада при уряді Грузії ухвалила рішення достроково припинити сезон на грузинських гірськолижних курортах. Це пов'язано із зараженням громадян Чехії і Словаччини, які відвідували курорт Гудаурі.

Уряд рекомендував кав'ярням і ресторанам призупинити сервіси, пов'язані з обслуговуванням громадян, а жителям Грузії, яким за 70 років, не відвідувати місця скупчення громадян.

Як повідомлялося, в Грузії підтверджено 33 випадки зараження коронавірусом нового типу.

За останніми даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, у світі коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6 513, одужали 77 257.