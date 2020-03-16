Поліція виявила в Чорнобильській зоні туристів-нелегалів

У Київській області у зоні відчуження ЧАЕС поліцейські виявили туристів-нелегалів, один з яких – житель РФ.

Про це інформує відділ комунікації поліції Київської області.

"Днями правоохоронці вкотре затримали шукачів екстремального туризму у зоні ЧАЕС. Цього разу у відселеному м. Прип’ять виявили двох чоловіків та жінку. Один з них – житель Росії", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці особи поза контрольно-перепускними пунктами незаконно проникли на територію зони відчуження.

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Щодо цих громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 «Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення» КУпАП. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлено до Іванківського райсуду Київщини для ухвалення рішення.