Історичний музей Харкова закрили для відвідувачів через коронавірус

Харківський історичний музей призупинив роботу через оголошений в Україні карантин у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Про це повідомляє пресслужба закладу на сторінці в Facebook.

"У зв’язку із введенням в Україні карантину через коронавірус Харківський історичний музей тимчасово не працюватиме. Вхід у музей буде закритий для відвідувачів із 13 березня до 3 квітня включно", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі масові заходи та факультативи, які мали відбутися в цей період, будуть перенесені на інші дати.

Як повідомляв Укрінформ, у січні 2020 року Харківський історичний музей імені М.Ф. Сумцова відсвяткував 100-річчя відкриттям трьох нових виставок: "Слобожани" – про формуванню культури регіону, а також "Калейдоскоп музейних скарбів у вимірі часу" й "Традиції та просвітництво. До 100-річчя Харківського історичного музею імені М.Ф. Сумцова" про історію закладу. Щоб їх підготувати, музей попередньо на місяць закривали для відвідувачів.