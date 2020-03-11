SkyUp змінює розклад рейсів до Італії та Ізраїлю
Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines у Facebook.
“Посилення заходів обмеження епідемії та зменшення попиту на авіаподорожі змушує нас внести тимчасові зміни до своїх польотних програм”, - йдеться у повідомленні.
Зокрема, компанія переносить старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Риму, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Риму та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі переноситься на 1 травня 2020 року.
Без змін залишаються рейси з Києва та Львова до Неаполя, старт польотів до Ріміні та Ламеції-Терме запланований на 30 травня 2020 року та старт польотів до Катанії запланований на 26 травня 2020 року.
Також компанія до 16 квітня 2020 року скорочує частоту виконання рейсів з та до Ізраїля. Зокрема скасовано 6 рейсів за напрямком Львів — Тель-Авів — Львів (19.03, 26.03, 30.03 та 02.04, 06.04, 13.04) , 5 рейсів за напрямком Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04) та повністю скасовані рейси за напрямком Харків — Тель-Авів — Харків.
Пасажирам скасованих рейсів в SkyUp пропонують змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів. Пасажирам рейсів за маршрутом Харків — Тель-Авів — Харків запропоновано безкоштовно змінити квитки на наявні рейси Запоріжжя — Тель-Авів чи Тель-Авів — Запоріжжя, або звернутися за поверненням коштів.
Як повідомляв Укрінформ, з 5 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp призупинила польоти до італійського міста Турин.
Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія на період 12 березня — 8 квітня скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та скасувала рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня.
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