SkyUp змінює розклад рейсів до Італії та Ізраїлю

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines змінює польотну програму до Італії та Ізраїлю. Зокрема, переносить запуск нових рейсів до Італії та скорочує частоту рейсів до Ізраїлю.

Про це повідомляє пресслужба авіакомпанії SkyUp Airlines у Facebook.

“Посилення заходів обмеження епідемії та зменшення попиту на авіаподорожі змушує нас внести тимчасові зміни до своїх польотних програм”, - йдеться у повідомленні.

Зокрема, компанія переносить старт польотних програм на 1 червня 2020 року з Києва до Риму, Бергамо (Мілан), Пізи та Болоньї та зі Львова до Риму та Бергамо (Мілан). Старт польотної програми з Києва до Барі переноситься на 1 травня 2020 року.

Без змін залишаються рейси з Києва та Львова до Неаполя, старт польотів до Ріміні та Ламеції-Терме запланований на 30 травня 2020 року та старт польотів до Катанії запланований на 26 травня 2020 року.

Також компанія до 16 квітня 2020 року скорочує частоту виконання рейсів з та до Ізраїля. Зокрема скасовано 6 рейсів за напрямком Львів — Тель-Авів — Львів (19.03, 26.03, 30.03 та 02.04, 06.04, 13.04) , 5 рейсів за напрямком Запоріжжя — Тель-Авів — Запоріжжя (15.03, 22.03, 29.03 та 05.04, 12.04) та повністю скасовані рейси за напрямком Харків — Тель-Авів — Харків.

Пасажирам скасованих рейсів в SkyUp пропонують змінити дату вильоту або звернутися за повним поверненням коштів. Пасажирам рейсів за маршрутом Харків — Тель-Авів — Харків запропоновано безкоштовно змінити квитки на наявні рейси Запоріжжя — Тель-Авів чи Тель-Авів — Запоріжжя, або звернутися за поверненням коштів.

Як повідомляв Укрінформ, з 5 березня 2020 року авіакомпанія SkyUp призупинила польоти до італійського міста Турин.

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" повідомила, що через поширення коронавірусу Covid-19 в Італії призупинила сполучення Київ-Венеція до 12 квітня. Також компанія на період 12 березня — 8 квітня скасувала рейси Одеса – Тель-Авів (окрім 18 і 25 березня) і Дніпро – Тель-Авів та скасувала рейси Харків – Тель-Авів з 15 березня по 8 квітня.

Авіаперевізник Wizz Air вирішив тимчасово призупинити рейси до Італії та Ізраїлю через спалах коронавірусу.

Уряд Ізраїлю з 12 березня запроваджує обмеження на в'їзд до країни для іноземних громадян у зв'язку з поширенням коронавірусу Covid-19.

3 березня у чоловіка з Чернівців підтверджено зараження коронавірусом, наразі стан хворого стабільний.

Згідно з останніми даними карти глобального поширення коронавірусу, створеної Дослідницьким центром системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, на цей час у світі зафіксовано 121 061 випадок зараження вірусом, 66 216 осіб одужали, 4368 людей померло.