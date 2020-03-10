Сербія забороняє вʼїзд туристам із 5 країн

Мандрівники з п'яти країн не зможуть потрапити до Сербії через коронавірус.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Кабінет міністрів Сербії ухвалив низку заходів із метою запобігти поширенню коронавірусу. Серед них є заборона вʼїзду до країни людям, що подорожують з Італії, Ірану, Південної Кореї і з окремих областей Китаю та Швейцарії", – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що працівникам медичної сфери Сербії заборонено їздити до країн, в яких спостерігається спалах захворювання Covid-19.

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Впродовж якого часу діятимуть заходи – наразі невідомо.

Станом на 10 березня в Сербії зафіксували чотири випадки захворювання на коронавірус. Серед тих, хто захворів, – один громадянин Китаю.