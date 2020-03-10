Авіасполучення України з Італією не скасовано попри поширення коронавірусу. Зокрема, з Міжнародного аеропорту "Бориспіль" 10 березня здійснюються рейси до Мілана, Рима та Неаполя.

Про це свідчать дані онлайн-табло на сайті летовища.

Зокрема, 10 березня о 6:40 було виконано рейс авіакомпанії SkyUp до Неаполя; також заплановані два спільні рейси авіакомпаній "МАУ" та TAP Portugal до Мілана та Рима. Крім того, на 10 березня до аеропорту "Бориспіль" заплановано прильоти за всіма цими рейсами.

Згідно з онлайн-табло Міжнародного аеропорту "Київ", до України вночі прибув один рейс з Рима та один рейс було виконано до італійської столиці.

Як повідомлялося, 8 березня уряд Італії у зв’язку з поширенням у цій країні захворювання, викликаного коронавірусом Covid-19, запровадив суворі обмеження на території Ломбардії (регіон, що складається з 12 провінцій) та ще 11 провінцій на півночі країни.

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На цій території закрито школи, музеї, театри та кінотеатри, культурні центри, а також спортзали та гірськолижні курорти. Цей карантин було запроваджено щонайменше до 3 квітня.

9 березня очільник уряду Італії Джузеппе Конте заявив, що з 10 березня суворі заходи карантину проти коронавірусу, які включають заборону публічних зібрань, поширюються на всю територію країни. Зокрема, громадянам буде дозволено виїжджати тільки на роботу та у зв'язку з нагальними сімейними потребами.

Глава уряду додав, що заходи, які запроваджуються з вівторка, спрямовані на захист найуразливіших членів суспільства.

Станом на 10 березня, за даними Центру системних досліджень Університету Джона Гопкінса, кількість інфікованих вірусом Covid-19 у світі зросла до 114 536 осіб. З початку спалаху епідемії Covid-2019 у світі вже одужали 64 026 людей. Померли від недуги 4 026 пацієнтів.

У Китаї загальна кількість хворих становить 80 756 особи, 3024 людей померли.

В Італії коронавірусом хворіють 9 172 особи, 463 людини померли.

За інформацією МОЗ, в Україні підтверджено один випадок зараження коронавірусом.