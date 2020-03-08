У Швейцарії з'явився додаток для мандрівників поїздом
Укрінформ
Туристи, які самостійно планують подорожувати Швейцарією на поїзді, відтепер можуть скористатися мобільним додатком для організації поїздки.
У ньому є вісім готових маршрутів із популярними місцями та атракціями, пише 34travel.
Механізм простий: встановлюєш додаток, вмикаєш геолокацію, обираєш маршрут і стартуєш з найближчого залізничного вокзалу. Кожна подорож містить чек-лист із місцями для відвідування, цікаві факти й нагороди. Останні пізніше можна обмінювати на спеціальні пропозиції від партнерів.
Додаток Grand Train Tour of Switzerland є в App Store і Google Play Store. Завантажити його можна безкоштовно.
Фото: Time Out