На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору

Місцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА з посиланням на дані головного управління ДПС в області.

"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року", – йдеться в повідомленні.

Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у:

Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн;

Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн,

Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн;

Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн;

Косівському районі – 21,88 тис. гривень.

Зазначається, що у 2019 році було отримано понад 82,3 млн гривень податкових надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів господарювання, які надають послуги розміщення, а також 19,8 млн гривень податкових надходжень від суб’єктів господарювання, які здійснюють туроператорську і турагентську діяльність.