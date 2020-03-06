На Прикарпатті від початку року заробили понад мільйон туристичного збору
Укрінформ
Місцеві бюджети Івано-Франківської області за два зимові місяці 2020 року поповнилися на 1,4 мільйона гривень.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської ОДА з посиланням на дані головного управління ДПС в області.
"До місцевих бюджетів Івано-Франківської області за січень-лютий 2020 року надійшло 1369,62 тис. гривень туристичного збору. Це на 40,95% більше, ніж у січні-лютому 2019 року", – йдеться в повідомленні.
Упродовж зимових місяців 2020 року найбільші надходження зафіксовано у:
- Яремчанській міській раді – 919,31 тис. грн;
- Івано-Франківській міській раді і ОТГ – 270,66 тис. грн,
- Коломийській ОТГ – 28,97 тис. грн;
- Долинському районі (включно з Долинською і Вигодською ОТГ) – 27,58 тис. грн;
- Косівському районі – 21,88 тис. гривень.
Зазначається, що у 2019 році було отримано понад 82,3 млн гривень податкових надходжень до зведеного бюджету від суб’єктів господарювання, які надають послуги розміщення, а також 19,8 млн гривень податкових надходжень від суб’єктів господарювання, які здійснюють туроператорську і турагентську діяльність.