SkyUp пропонує 8% знижки на квитки за всіма напрямками

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines пропонує 8% знижки на квитки на всі рейси, що виконуватимуться з 6 березня до 28 жовтня.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі SkyUp.

"До свята 8 Березня SkyUp запускає акційний розпродаж квитків на всі напрямки. Скористатися промокодом зі знижкою 8% можна з 6 до 9 березня включно", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що акційна ціна діє на всі внутрішні та міжнародні рейси, що будуть виконуватися з 6 березня до 28 жовтня, крім травневих свят з 29 квітня до 4 травня.

Як повідомлялося, авіакомпанія SkyUp Airlines створена у червні 2017 року, перший політ здійснила 21 травня 2018 року. Спочатку флот авіакомпанії розміщувався в Міжнародному аеропорт "Київ" ім. І. Сікорського, а з 31 березня 2019 року — перебазувався у Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Парк авіакомпанії складається з 11 середньомагістральних літаків. Наразі SkyUp літає до Італії, Франції, Іспанії, Греції, Португалії, Хорватії, Чорногорії, Чехії, Австрії, Албанії, Грузії, Вірменії, Єгипту, Ізраїлю та Шрі-Ланки. Також авіаперевізник здійснює рейси між Києвом, Запоріжжям, Одесою, Харковом і Львовом.