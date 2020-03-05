Херсонщина запропонувала туристам "впустити вітер у голову"

Херсонщина планує стати туристичною меккою для українських відпочивальників, приваблюючи їх унікальними природними особливостями й активним відпочинком

Про це йшлося під час презентації туристичної айдентики (візуалізації бренду) Херсонської області в Укрінформі, повідомляє кореспондент агентства.

"Історично так склалося, що Херсонщина асоціюється з кавунами й помідорами. А насправді у Херсонщини дуже великий туристичний потенціал – два моря, заповідник Асканія-Нова, острів Джарилгач, Олешківська пустеля, гори. Тому ми вирішили змінити сприйняття Херсонщини", – сказав заступник голови Херсонської ОДА Андрій Богданович.

Як зауважили учасники презентації, на відміну від інших популярних туристичних напрямків, як-от Бердянськ, Приморськ, Коблеве, Очаків, Затока, відпочивальникам на Херсонщині пропонують активний відпочинок.

"Коли ми приїжджаємо на класичний лежачий відпочинок, ми потрапляємо з рутини "робота-дім-робота" до іншої рутини – "номер-лежак-море". І на третій день такого відпочинку починаємо заглядати у Facebook, перевіряти пошту. Ми вирішили стати антиподом класичних місць пасивного відпочинку з лежаками на морі", - розповів директор агентства Michurin Дмитро Логінов.

Слоган рекламної кампанії: "Впусти вітер у голову!", а багато разів повторювана велика літера "Х" помаранчевого кольору на всіх носіях покликана привертати увагу. Розробники туристичної стратегії Херсонщини роблять ставку на молодь та її мандрівки між численними туристичними об’єктами.

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Також в області заплановано безліч культурних заходів і фестивалів.

"Цього року ми сподіваємося провести на Херсонщині "Гоголь-фест", щорічний театральний фестиваль "Мельпомена", "Чорноморські ігри", а восени хочемо провести джазовий фестиваль", - повідомила радниця голови Херсонської ОДА Марина Волошенко.

Розглядається також можливість створення тренувальних баз на Херсонщині для українських спортсменів. А Федерація тріатлону України зацікавилася Херсонщиною для проведення своїх змагань.

Херсонщина запропонувала туристам "впустити вітер у голову" / Фото: Юрій Ільєнко, Укрінформ

Розробники туристичної стратегії звернули увагу на рівновіддаленість Херсонщини від будь-якого регіону України (на дорогу сюди треба витратити 5-7 годин часу), що значно полегшує підготовку до відпочинку і робить його спонтанним.

Учасники заходу нагадали, що Херсонщина – єдина область України, що має вихід одразу до двох теплих морів – Чорного і Азовського. Тут також розташована найдовша піщана коса в світі – Арабатська стрілка, найбільший в Європі безлюдний острів – Джарилгач, один з найбільших піщаних масивів континенту – Олешківські піски, найбільше водосховище за обсягом запасів прісної води – Каховське, а також найбільший на планеті рукотворний ліс площею 100 тис. га.

Крім того, Херсонщина – це два всесвітньо відомі біосферні заповідники та п'ять національних природних парків, понад 450 км морської берегової лінії, 200 км піщаних пляжів морського узбережжя та понад 5 тисяч об’єктів історико-культурної спадщини.