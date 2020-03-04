У Норвегії мандрівникам пропонують зупинитися у футуристичних "шпаківнях"

Відтепер туристи можуть насолоджуватися приголомшливими краєвидами Норвегії з вікна найфутуристичнішого екомініготелю, схожого на шпаківню.

Розроблені компанією Livit будиночки під назвою Birdbox виготовлені в мінімалістському стилі, щоб підкреслювати навколишні пейзажі й максимально гармоніювати з природою, пише Lonely Planet.

Передбачається, що такі "шпаківні для людей" будуть встановлені по всій країні, пропонуючи мандрівникам неймовірний досвід в кожному місці, яке вони відвідують.

Будиночки випускатимуться в двох версіях – маленького й середнього розміру. А завдяки тому, що їх можна доставляти вертольотом, вони встановлюються й у важкодоступних місцях.

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За словами розробників, вони хотіли створити продукт, який би міг забезпечити унікальний досвід із мінімальним впливом на довкілля. Тут туристи мають відчувати повне єднання з природою, але водночас мати комфорт готельного номера за будь-яких погодних умов.

Наразі вже два Birdbox встановлено на західному узбережжі Норвегії, які можна забронювати через вебсайт Livit і Airbnb.

Фото: Livit