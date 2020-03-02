lifecell та МЗС інформуватимуть українців за кордоном про надзвичайні ситуації

Наприкінці лютого мобільний оператор lifecell та Міністерство закордонних справ України підписали Меморандум про співробітництво з метою інформування абонентів щодо проєкту добровільної реєстрації українських громадян, які подорожують за кордон.

Про це Укрінформ повідомили в пресслужбі оператора.

"У результаті підписаного Меморандуму абоненти lifecell у роумінгу відтепер отримують SMS-повідомлення з посиланням на застосунок "ДРУГ" та інформацією про переваги реєстрації в ньому", – зазначили в lifecell.

Додаток дасть змогу українцям, які перебувають за кордоном та потрапляють у надзвичайні ситуації (природні катаклізми, соціальні заворушення, військові конфлікти тощо), отримувати актуальну інформацію про умови перебування на території держави. Крім того, посольство чи консульство України матимуть можливість встановити зв’язок із мандрівником або з особами, яких було зазначено в анкеті.

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Щоб скористатися послугою інформування, необхідно заповнити електронну анкету на сайті або в додатку (Android, iOS).

Варто зазначити, оператор lifecell з 2016 року співпрацює з Міністерством закордонних справ України, допомагаючи людям, які опинилися в складних умовах. У разі виникнення надзвичайних ситуацій за кордоном оператор підтримує громадян та безкоштовно надає хвилини для дзвінків в Україну.

Дзвінки на цілодобову гарячу лінію МЗС +38044 238 1657 (Служба оперативних чергових МЗС) з будь-якої країни для абонентів lifecell не тарифікуються.