Чернівці розкривають свої таємниці на безкоштовних екскурсіях

У Чернівцях щонеділі проводять безкоштовні екскурсії містом для всіх охочих.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької міської ради.

"Городяни та гості нашого міста, яких цікавить історія, маловідомі факти та таємничі загадки Чернівців, можуть щонеділі о 12 годині, коли на ратушній вежі звучить мелодія "Марічки", взяти участь в безкоштовній екскурсії містом", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що наприкінці мандрівки в супроводі екскурсовода учасники можуть ще й виграти сувеніри на згадку про Чернівці.

Збір охочих взяти участь у таких екскурсіях – на Центральній площі біля Ратуші.