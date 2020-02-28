У Міланський собор хочуть знову пускати туристів

В італійському Мілані з 2 березня планують відкрити для туристів кафедральний собор, який раніше перестав приймати мандрівників через поширення коронавірусу.

Про це повідомляє ANSA.

"Міланський собор планують знову відкрити для туристів, але вже за новими правилами. Щоб уникнути скупчення людей, вхідні квитки продаватимуть тільки онлайн", - йдеться в повідомленні.

Передбачається, що собор, який раніше був закритий для відвідувачів через спалах коронавірусу Covid-19 і зараз працює тільки в молитовній зоні, можуть відкрити наступного понеділка, 2 березня.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб. Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Фото: AA