Коронавірус: збитки світовому туризму оцінили в понад 20 мільярдів

Світовий туризм може зазнати збитків розміром 22 мільярди доларів через спалах коронавірусу COVID-2019.

Про це заявила голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму (WTTC) Глорія Гевара в інтерв'ю газеті "El Mundo".

"Ще зарано, щоб зрозуміти ступінь впливу (спалаху коронавірусу на туристичну галузь – ред.), але Всесвітня туристична організація спільно з Oxford Economics провели попередні розрахунки, згідно з якими ця криза обійдеться галузі щонайменше в $22 млрд. Розрахунки ґрунтуються на досвіді попередніх криз, як-от SARS або H1N1, і базуються на втраті китайських туристів, які більше не подорожують у цей період", – зауважила Гевара.

Вона акцентувала увагу, що саме громадяни Китаю – мандрівники, які витрачають найбільше, коли відправляються в подорож.

Голова Всесвітньої ради з подорожей та туризму звернулася до мандрівників з проханням прислухатися до рекомендацій ВООЗ та своїх урядів щодо особливостей подорожей у ті чи інші країни.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: Xinhua