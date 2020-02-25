Маріуполь став Великою культурною столицею України

Маріуполь, що на Донеччині, отримав звання "Велика культурна столиця України 2020" в межах програми від Українського культурного фонду.

Про це заявив заступник міського голови Олександр Кочурін, повідомляє MRPL.CITY.

За словами Кочуріна, Маріуполь обійшов у змаганні такі міста, як Львів, Київ, Вінниця, Полтава і Дніпро. Фінальні результати культурного змагання опублікують найближчим часом, але конкурсна таблиця красномовно свідчить про перемогу Маріуполя.

"Цьогоріч Український культурний фонд вперше оголосив дві нові номінації - "Велика культурна столиця" і "Мала культурна столиця України". У номінації "Велика столиця" змагалися міста з населенням понад 100 тисяч осіб – Маріуполь також був серед них", – пояснив заступник міського голови.

Він уточнив, що для участі в конкурсі місту необхідно було викласти свій план найближчих заходів і подій, які могли б привабити туристів до Маріуполя й України.

"Ми запропонували свою ідею, в основі якої була концепція "Діалог мовою мистецтва". Відповідно до неї ми надали свій перелік подій, який плануємо на 2020 рік", – зазначив Кочурін.

Для перемоги Маріуполю потрібно було пройти два етапи - технічний відбір і експертний, який є фінальним. Із 500 можливих балів місто набравло 448. Це – найбільший показник на конкурсі.

За задумом міської влади, 2020 рік у Маріуполі обіцяє стати яскравим, насиченим і багатим на фестивалі та культурні заходи.