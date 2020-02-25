Львів приймає третій форум гідів
Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.
"Дуже приємно, що ми маємо змогу зібратися у Львові і поговорити про важливі речі. Ми не лише хочемо, щоб для людей відкривалися нові райони міста — Підзамче, Кульпарків, територія Янівського концтабору, — а й прагнемо порушити питання потрібних законодавчих змін чи змін на рівні міста, щоб вам було легше працювати. Ваша робота — це завжди про емоцію, тому дуже дякую, що ви цю емоцію несете людям, завжди вигадуєте нові, цікаві формати", — звернувся до гідів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.
За його словами, форум гідів у Львові щороку набирає все більшої популярності.
Захід уже традиційно об’єднав середовище задля налагодження комунікації, покращення якості надання послуг, знайомства з новими туристичними продуктами та генерування нових ідей.
"Форум гідів у Львові ми організовуємо втретє. Ціль заходу – зібрати гідів і розказати їм про нові туристичні локації у місті та нові тренди в туризмі. Це також можливість поспілкуватися з колегами й обдумати нові спільні проєкти. Цього року говоритимемо про культурний, біографічний та гастрономічний туризм. Рік культури у Львові, певною мірою, визначив спрямування цьогорічного форуму: будемо говорити про туризм як складову культури", — розповіла в. о. начальника управління туризму Галина Гриник.
У Львівській міськраді нагадали, що торік Львів відвідало 2,5 млн туристів з усієї України та з-за кордону. Щоб підвищити якість туристичного супроводу, екскурсоводам та гідам-перекладачам Львова почали видавати ідентифікаційні професійні картки.
Фото: city-adm.lviv.ua