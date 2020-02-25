Львів приймає третій форум гідів

У Львові у вівторок, 25 лютого, стартував дводенний ІІІ Форум гідів, сотні учасників якого обговорять розвиток культурного, біографічного та гастрономічного туризму.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Дуже приємно, що ми маємо змогу зібратися у Львові і поговорити про важливі речі. Ми не лише хочемо, щоб для людей відкривалися нові райони міста — Підзамче, Кульпарків, територія Янівського концтабору, — а й прагнемо порушити питання потрібних законодавчих змін чи змін на рівні міста, щоб вам було легше працювати. Ваша робота — це завжди про емоцію, тому дуже дякую, що ви цю емоцію несете людям, завжди вигадуєте нові, цікаві формати", — звернувся до гідів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

За його словами, форум гідів у Львові щороку набирає все більшої популярності.

Захід уже традиційно об’єднав середовище задля налагодження комунікації, покращення якості надання послуг, знайомства з новими туристичними продуктами та генерування нових ідей.

"Форум гідів у Львові ми організовуємо втретє. Ціль заходу – зібрати гідів і розказати їм про нові туристичні локації у місті та нові тренди в туризмі. Це також можливість поспілкуватися з колегами й обдумати нові спільні проєкти. Цього року говоритимемо про культурний, біографічний та гастрономічний туризм. Рік культури у Львові, певною мірою, визначив спрямування цьогорічного форуму: будемо говорити про туризм як складову культури", — розповіла в. о. начальника управління туризму Галина Гриник.

Читайте також: Популяризувати Львівське Опілля допоможе туристичний кластер Перший день форуму (25 лютого) відбуватиметься у Львові, в одному з готелів міста, а другий (26 лютого) — знайомитиме з новими локаціями на Львівщині. Зокрема, учасники заходу відвідають церкву священномученика Климентія Шептицького у Львові, церкву Архістратига Михаїла у с. Підберезці, Свято-Успенську Унівську лавру студійського уставу в с. Унів, церкву Святого Миколая і Музей ткацтва та килимарства у м. Глиняни, а також історико-краєзнавчий музей м. Винники.

У Львівській міськраді нагадали, що торік Львів відвідало 2,5 млн туристів з усієї України та з-за кордону. Щоб підвищити якість туристичного супроводу, екскурсоводам та гідам-перекладачам Львова почали видавати ідентифікаційні професійні картки.

Фото: city-adm.lviv.ua