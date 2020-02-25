Прикарпатські рятувальники знайшли заблукалих біля гори Яйко Ілемське туристів

На Прикарпатті рятувальники знайшли туристів, які здійснювали спуск з гори Яйко Ілемське та заблукали.

Про це повідомляє управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"24.02.2020 об 11:45 до ПРВ (пошуково-рятувальне відділення) "Вигода" надійшло повідомлення про те, що група туристів здійснювала спуск з г. Яйко Ілемське до ур. Бескид на території Долинського р-ну та мали зійти до урочища ввечері 23.02.2020, натомість зв'язок з групою станом на 24.02.2020 відсутній. О 12:18 для проведення аварійно-рятувальних робіт направлено рятувальників ПРВ "Вигода" (5 чол., 1 тех.). О 13:59 рятувальниками на маршруті в задовільному стані знайдено 2 туристів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що знайдених людей, а це місцевий житель з Долини і жінка з Луганської області, доправили до урочища Бескид.

Яйко Ілемське — гірська вершина в межах Долинського району Івано-Франківської області, на південний схід від села Мислівки. Висота 1680 м (за іншими даними — 1685 м). Назву гора отримала за характерну форму, що нагадує яйце.