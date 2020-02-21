Торік кількість туристів в Юрмалі зросла на 5,4% – завдяки шведам та українцям

У 2019 році кількість туристів, які відвідали латвійський курорт Юрмала, зросла, насамперед, завдяки приросту туристів зі Швеції (на 31,6%) та України (на 28,7%).

Про це повідомляє портал Delfi.

«У 2019 році Юрмалу відвідали на 5,4% туристів більше, ніж у 2018 році. Найбільше зросла кількість туристів зі Швеції – на 31,6% та України – на 28,7%, а також з Ізраїлю, Німеччини, Білорусі й Литви», – йдеться в повідомленні.

Юрмала – друге за відвідуваністю іноземними туристами місто Латвії після Риги. 67% від загальної кількості туристів приїхали з інших країн, 33% – з інших міст Латвії. Кількість місцевих туристів також зросла – на 4,3%.

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Водночас найзначніше зростання спостерігалося в літні місяці – Юрмалу відвідали на 23% гостей більше, ніж влітку 2018 року. 83% з них були іноземцями.

До Юрмали їздять не лише влітку – з жовтня до грудня місто відвідали на 8,7% туристів більше, ніж за аналогічний період 2018 року. У цей час до Юрмали їдуть переважно місцеві туристи.