Туристичний потенціал Закарпатської області представили відразу на двох міжнародних туристичних заходах, що відбулися минулого тижня.

Як повідомляє пресслужба Закарпатської ОДА, з 9 до 11 лютого туристичні можливості регіону було презентовано на одному з найбільших туристичних салонів Європи – "Milano Bit 2020" – у м. Мілан (Італія), а з 13 до 16 лютого – на 29-й Міжнародній туристичній виставці "Holyday World" у м. Прага (Чехія).

Так, на виставці у Мілані туристичні можливості України представляла національний експерт проекту ЄС "Підтримка системи розвитку географічних зазначень в Україні" Олена Мотузенко. На українському стенді було презентовано концепцію системи доріг вина і смаку України та пілотний проєкт "Дорога вина і смаку Української Бессарабії", а також сувенірну карту й каталог туристичних маршрутів Закарпаття.

В ОДА зазначили, що італійські туроператори виявили зацікавленість до співпраці з представниками України щодо організації турів, зокрема еногастрономічних.

Закарпаття презентувало свій туристичний потенціал у Мілані та Празі / Фото: carpathia.gov.ua

А на виставці в Празі Закарпатська область була представлена на спільному стенді Пардубіцького та Краловеградецкого краю окремою стійкою "Zakarpattia". На цьому заході Закарпаття було єдиною областю, яка презентувала не лише туристичний потенціал регіону, а й України загалом.

Спільно з представниками облдержадміністрації зі своїми туристичними можливостями знайомили й суб’єкти туристичної діяльності Міжгірщини.

Читайте також: Київський туризм замість Китаю представлять в Еміратах

На виставці відбулася зустріч представників Закарпатської ОДА з гетьманами Пардубіцького краю Мартіном Нетолицьким та Краловеградецкого краю Їрі Штепаном, під час якої було обговорено напрямки подальшої співпраці у галузі туризму між регіонами.

Також за робочою стійкою "Zakarpattia" поширювали промоінформаційну продукцію про Закарпаття чеською та англійською мовами: "Jarní Zakarpatí", "Česká turistická trasa", "Calendar of Zakarpattia tourism events for 2020", "10 Zakarpattia’s tourist treasures", "Tourist trails of Zakarpatia".