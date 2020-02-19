На дорогах Чернігівщини з'явилися знаки з відстанню до міст Фінляндії, Казахстану та Китаю

Віднедавна на міжнародних трасах Чернігівщини з’явилися дорожні знаки з позначенням відстаней до міст Гельсінкі (Фінляндія), Нур-Султана (Казахстан) та Шанхаю (Китай).

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Службі автомобільних доріг у Чернігівській області.

"Знак маршрутного орієнтування (Шанхай, Нур-Султан) на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ встановили у грудні 2019 року з ініціативи Чернігівської облдержадміністрації", – сказала речниця служби Аліна Левочко.

За її словами, ще один подібний знак тоді ж було встановлено на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. На ньому позначені відстані до міст Гомеля (Білорусь) та Гельсінкі (Фінляндія).

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Метою розміщення таких дороговказів є надання інформації про рух міжнародними транспортними коридорами, якими їде вантажний транзитний транспорт, та підвищення інвестиційної привабливості Чернігівської області.

За інформацією з інших джерел, на місці знака з позначенням Нур-Султана та Шанхаю раніше стояв дороговказ із відстанню до Брянська та Москви.

Фото надані Службою автомобільних доріг у Чернігівській області