На дорогах Чернігівщини з'явилися знаки з відстанню до міст Фінляндії, Казахстану та Китаю
Про це кореспондентові Укрінформу повідомили в Службі автомобільних доріг у Чернігівській області.
"Знак маршрутного орієнтування (Шанхай, Нур-Султан) на автомобільній дорозі загального користування державного значення М-02 Кіпті – Глухів – Бачівськ встановили у грудні 2019 року з ініціативи Чернігівської облдержадміністрації", – сказала речниця служби Аліна Левочко.
За її словами, ще один подібний знак тоді ж було встановлено на міжнародній трасі М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі. На ньому позначені відстані до міст Гомеля (Білорусь) та Гельсінкі (Фінляндія).
Метою розміщення таких дороговказів є надання інформації про рух міжнародними транспортними коридорами, якими їде вантажний транзитний транспорт, та підвищення інвестиційної привабливості Чернігівської області.
За інформацією з інших джерел, на місці знака з позначенням Нур-Султана та Шанхаю раніше стояв дороговказ із відстанню до Брянська та Москви.
Фото надані Службою автомобільних доріг у Чернігівській області