У Львові з'являться мурали з портретами відомих містян

У Львові шість будинків планують прикрасити зображеннями відомих особистостей, які мешкали в місті.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

"Першими обрали шість особистостей, які будуть зображені на будинках шести районів Львова, де вони жили, творили й працювали: Олена Степанів, Юрій Вербицький, Василь Сліпак, Захер Мазох, Борис Возницький та Дебора Фогель", — йдеться в повідомленні.

Попередні ескізи таких зображень і будинки, на яких будуть розміщені мурали, можна побачити за посиланням.

За словами керівниці управління культури Львівської міськради Христини Береговської, перший стінопис планують відкрити вже в квітні. Загалом створювати мурали планують на фасадах нових будинків або на вже будівлях, що вже існують і потребують естетичного покращення.

Міський голова Львова Андрій Садовий запропонував робити також підписи про зображених осіб та QR-код для тих, хто хотів би одразу на місці прочитати про відомих людей детальнішу інформацію.

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Він вважає доцільним розміщувати на стінах також репродукції картин. А до створення монументальних творів, переконаний міський голова, слід залучати меценатів.

"Є дуже багато компаній і заможних людей, які мають повагу до таких мистецьких ідей. Треба пропонувати їм долучатися до цього, ставати партнерами міста в межах програми "Львів-2020: Фокус на культуру". Профінансувати це за кошти міста легко, але краще зробити це за співфінансування меценатів. Нам потрібно встановити певний стандарт, щоб під час будівництва нового житла максимально залучалися люди мистецтва", — наголосив Садовий.

Наразі фінансування робіт здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті Львова на реалізацію заходів програми "Львів-2020: Фокус на культуру" у межах проєкту "Генії з мікрорайонів: шість районів, шість муралів, шість особистостей".