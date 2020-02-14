Селфі з Ейфелевою вежею можна зробити в лісгоспі на Житомирщині

У Зарічанському лісгоспі на Житомирщині встановили мініатюрну Ейфелеву вежу, що підсвічується у темну пору доби.

Про це інформує пресслужба Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

«Якщо хтось дуже хоче провести День закоханих біля Ейфелевої вежі, але з якихось причин не може відвідати Париж, тоді вам до Зарічанського лісгоспу. На подвір’ї цього підприємства напередодні Дня святого Валентина спорудили прототип французької знаменитості. До слова, виглядає вона досить ефектно, до того ж в темну пору ще й підсвічується», – йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що на території лісгоспу також облаштували лісові галявини із казковими героями та зони відпочинку.

Крім того, для дітей там проводять екскурсії до лісового розсадника, аби показати, як з’являється і зростає ліс.

Фото: zt-lis.gov.ua