Київський туризм замість Китаю представлять в Еміратах

У КМДА вирішили не брати участь у міжнародному виставковому заході "ITB China", що відбудеться в травні в Шанхаї, через спалах коронавірусу в Китаї.

Про це повідомляє пресслужба Управління туризму та промоцій КМДА на сторінці в Facebook.

"30 січня 2020 року генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я ухвалив рішення про оголошення надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я міжнародного значення у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Китайській Народній Республіці. Зважаючи на це, наше Управління вирішило відмовитися від участі у міжнародному виставковому заході "ITB China", що відбудеться 13-15 травня 2020 в місті Шанхай (КНР)", – йдеться в повідомленні.

Відмову від "ITB China" в КМДА планують компенсувати участю в міжнародному виставковому заході "Arabian Travel Market". Він триватиме з 19 до 22 квітня 2020 року у м. Дубай (Об’єднані Арабські Емірати). У виставці, з-поміж інших, братимуть участь представники значної частки азійського ринку.

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Загалом у "Arabian Travel Market" візьмуть участь близько 2500 експонентів з 153 країн світу, зокрема 60 національних туристичних організацій з країн Європи, Близького Сходу, Північної Африки, Південної і Центральної Африки, США і Південно-Східної Азії та близько 28 тисяч впливових діячів галузі туризму.

В Управлінні туризму та промоцій КМДА закликали представників туристичної галузі України приєднатися до роботи стенду, щоб представити туристичний потенціал столиці України на міжнародному рівні. Крім того, незабаром розпочнеться прийом заявок на участь у інших виставкових заходах: IMEX (м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина), World Travel Market (м. Лондон, Велика Британія).