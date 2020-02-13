Київ торік відвідали близько 2 мільйонів іноземних туристів

У 2019 році столицю України як туристичний напрямок обрали близько двох мільйонів іноземців.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

"Згідно з даними Управління туризму та промоцій КМДА, за звітний період столицю відвідало близько двох мільйонів іноземних туристів. Середня тривалість їхнього перебування в українській столиці складає 2,2 дні. Загалом за 2019 рік місто отримало 63,3 млн грн туристичного збору. Це майже на 31 мільйон більше, ніж у 2018 році", – йдеться в повідомленні.

Як зазначила голова постійної комісії з питань культури Вікторія Муха, туризм у столиці активно розвивається, про це свідчить і збільшення кількості туристів, які відвідують Київ, і надходження до міського бюджету.

"Наразі профільне управління займається розвитком різних напрямків туризму: велосипедного, гастрономічного, весільного, медичного, ділового. Також ми постійно дбаємо про якість перебування гостей у нашому місті й контролюємо послуги, які отримують туристи. Зокрема, перевіряємо підприємства готельного господарства типу "хостел". Всього оглянуто 113 об'єктів у всіх 10 районах міста", – сказала вона.

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Впродовж 2019 року в столиці було проведено низку масштабних туристично привабливих подій: Moto Open Fest, Kyiv Food & Wine Festival, Courage Bazaar, Atlas Weekend, Kyiv Art Week тощо.

"Звісно, Київ дбає про популяризацію міста. З цією метою забезпечено рекламу туристичних можливостей столиці на інтернет-ресурсах авіакомпанії Ryanair, у міжнародних аеропортах України, в аероекспресі Київ — Бориспіль — Київ. Також ми постійно організовуємо рекламно-інформаційні престури для представників туристичної галузі та ЗМІ до міста. Крім того, розміщено мобільний додаток Kyiv City Guide в PlayMarket та AppStore", – наголосила Муха.

Також управління туризму взяло участь у 9 міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей Києва. Було презентовано привабливість столиці в Сербії, Азербайджані, а також у Великій Британії, Польщі.