Уряд затвердив безвіз із Маршалловими островами

Уряд на засіданні у середу схвалив постанову про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маршаллові острови про взаємне скасування візових вимог.

Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

“Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови. Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз”, - написав Гончарук.

За його словами, згодом громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.

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Гончарук також зазначив, що прийняття постанови дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди.