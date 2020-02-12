Уряд затвердив безвіз із Маршалловими островами
Укрінформ
Уряд на засіданні у середу схвалив постанову про затвердження Угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Маршаллові острови про взаємне скасування візових вимог.
Про це Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив у Telegram.
“Запроваджуємо безвізовий режим із Республікою Маршаллові острови. Уряд затвердив угоду між урядами України та Республіки Маршаллові острови про скасування віз”, - написав Гончарук.
За його словами, згодом громадяни двох держав матимуть можливість подорожувати цими країнами без віз строком до 90 днів протягом 180 днів.
Гончарук також зазначив, що прийняття постанови дасть змогу виконати внутрішньодержавні процедури, необхідні для набуття чинності угоди.