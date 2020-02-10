Музей "Становлення української нації" підготував квиток для закоханих

У музеї "Становлення української нації" до Дня закоханих парам запропонують придбати два квитки за ціною одного, а також влаштують тематичні екскурсії.

Для того, щоб скористатися акційною пропозицією, необхідно позначити свою другу половинку в коментарях під постом на сторінці музею в Facebook.

Крім того, у неділю, 16 лютого, можна буде відвідати ексклюзивну авторську екскурсію "Кохання великих українців" від київського екскурсовода Алли Бондаренко.

В адміністрації музею в коментарі Zruchno.Travel розповіли, що екскурсанти дізнаються про те, скільки розбив сердець Іван Мазепа і як складалося сімейне життя Степана Бандери, про романи античної красуні з божественним голосом Соломії Крушельницької та історії кохання генія українського кіно Івана Миколайчука.

"Великі українці, яких ми можемо тут побачити, почути, і навіть торкнутися, писали свої сторінки історії слави української нації. Вони вчать і захоплюють. Ними пишаємось, а з помилок робимо висновки. Але на цій екскурсії ми розкриємо ще і таємниці приватного життя великих українців. І це завжди цікаво і повчально, адже почуття не змінюються роками і століттями. Ми увійдемо у внутрішній світ наших героїв. У любові і стражданні, у розпачі і в надії, в болісній розлуці і в омріяному сімейному затишку постануть перед нами рівноапостольна княгиня Ольга та її праправнучка королева Анна, гетьмани Богдан Хмельницький, Іван Виговський та Іван Мазепа, будівничі незалежної України Симон Петлюра і Степан Бандера, співець Енеїди Іван Котляревський, тендітна й незламна Леся Українка ", – йдеться в описі авторської екскурсії на сайті музею.