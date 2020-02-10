До 8 Березня запустять 15 додаткових поїздів

Укрзалізниця призначила 15 додаткових поїздів на період кількох вихідних поспіль у березні 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Укрзалізниця закликає всіх охочих скористатися тривалими вихідними з 7 до 9 березня. Для цього Укрзалізниця вже призначила 15 додаткових поїздів та додаткові рейси графікових поїздів. Паралельно з цим вивчається попит для подальшого призначення поїздів у популярних напрямках”, – йдеться в повідомленні.

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Так у зазначений період УЗ призначила додаткові поїзди: з Києва до Львова, Ужгорода, Чернівців (через Івано-Франківськ), Ковеля, Жмеринки, Вінниці, Одеси та Кривого Рогу, з Покровська до Харкова, з Одеси до Дніпра, з Кривого Року до Одеси, зі Львова до Дніпра та Одеси і з Черкас до Львова.

Також на цей період буде призначено додатковий рейс поїзда № 095/096 Черкаси – Львів.