На Закарпатті анонсували тиждень знижок на страви угорської кухні

Перед початком Великого посту на Закарпатті традиційно проходитиме “Тиждень угорської кухні”. У межах акції знижки на ці страви цьогоріч надаватиме понад 21 заклад харчування.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Закарпатської угорської туристичної ради Андрій Мештер.

“Тиждень угорської кухні” — це акція, яка проходить на Закарпатті уже восьмий рік поспіль. Її суть — знижки на страви угорської кухні у тиждень перед Великим постом. Цьогоріч до неї на Закарпатті долучиться понад 21 заклад харчування, для цього готують спеціальне меню з перших, других страв традиційної угорської кухні та десертів”, - розповів Мештер.

Найбільші знижки, а це 50%, будуть 20 лютого — в так званий “Жирний четвер”.

“Це традиція в Угорщині, коли люди родинами ходять до ресторанів та їдять жирні, ситні страви — найчастіше знамениті угорські гуляші”, - пояснив Мештер.

За його словами, у наступні три дні акції знижки традиційно зберігаються на рівні 25% від вартості страв.

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Відтак, туристам, гостям та жителям Закарпаття пропонують бронювати столики у закладах, які готують страви угорської кухні та є учасниками "Тижня". Дізнатися про них можна на сторінці Закарпатської туристичної угорської ради в Facebook.

Найбільше закладів-учасників “Тижня угорської кухні” - в Берегівському районі, також такі є в Мукачівському, Виноградівському, Ужгородському і навіть на Рахівщині, де угорці становлять близько 3% населення району.

Цьогоріч Великий піст у християн західного обряду розпочинається 26 лютого, у християн східного обряду — 2 березня.